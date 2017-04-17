Барбашёв: моя задача — выиграть Кубок Стэнли, это важно для жизни и для всего

Нападающий «Сент-Луис Блюз»поделился впечатлениями от игры в плей-офф и отметил, что главная задача для него — выиграть Кубок Стэнли. В первом раунде «блюзмены» ведут в серии с «Миннесотой Уайлд» со счётом 3-0.«Когда меня подняли, то я играл в полную силу, старался максимально проявить себя. Наверное, что-то во мне заметили. Сейчас я играю с Тарасенко и Шварцем, и у меня появилась другая роль. Для меня сейчас самое главное — отлично сыграть в обороне и по возможности проявить себя в атаке. Вова и Джейден играют в атакующий хоккей, так что я стараюсь больше на них пасовать. Тем не менее мне надо продолжать показывать свою игру, хотя и обороняться, чувствую, я стал лучше. В плей-офф это очень важно, а наше звено в этом плане делает хорошую работу.В плей-офф играть гораздо тяжелее. Темп гораздо выше, и ты понимаешь, что если не выиграешь, то очень быстро можешь вылететь. Сейчас мы каждый матч стараемся проводить в полную силу. Это очень тяжело. Наверное, в три раза тяжелее, чем в регулярном сезоне. Особенно против такой хорошей команды, как „Миннесота“. До этого момента мы хорошо работали. Надеюсь, что в среду серию удастся завершить.Моя задача? Выиграть Кубок Стэнли. Это самая первая задача. Это очень важно для жизни и для всего. Что касается задач, которые ставят передо мной тренеры… Они говорят, чтобы я продолжал играть так же, как сейчас. Видимо, видят в этом что-то хорошее. А я стараюсь это делать», — приводятся слова Барбашёва на официальном сайте НХЛ.