Трое игроков системы «Нефтехимика» покинули клуб

Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником, нападающими, которые были заявлены в составе МХК «Реактор».18-летние Боничев и Росляков не провели в МХЛ ни одного матча. 17-летний Хасанов в завершившемся регулярном чемпионате сыграл 22 матча, в которых сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-2". В плей-офф участия не принимал. «Реактор» в финале Кубка Харламова встречается с «Красной Армией».