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Слепец: где-то думали, что игра с белорусами на ЮЧМ будет лёгкой

17 апреля 2017, понедельник. 23:49. Хоккей
Форвард юниорской сборной России Кирилл Слепец прокомментировал победу над командой Беларуси (4:1) в матче чемпионата мира и свой гол, забитый «по-бобровски».

«Мой гол? Спонтанно получилось. Не думал, что будет такой шанс, все игроки на меня свалились, оставалось что-то делать с вратарём. В голове что-то такое придумал. Белорусы подхватили нашу неразбериху, воспользовались шансами, которые мы им дали. Удаления были ненужные в этом матче. Где-то думали, что будет лёгкая игра, и от этого были проблемы», — передаёт слова Слепца корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

>>> Юниорский чемпионат мира по хоккею
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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