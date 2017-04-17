Слепец: где-то думали, что игра с белорусами на ЮЧМ будет лёгкой

Форвард юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Беларуси (4:1) в матче чемпионата мира и свой гол, забитый «по-бобровски».«Мой гол? Спонтанно получилось. Не думал, что будет такой шанс, все игроки на меня свалились, оставалось что-то делать с вратарём. В голове что-то такое придумал. Белорусы подхватили нашу неразбериху, воспользовались шансами, которые мы им дали. Удаления были ненужные в этом матче. Где-то думали, что будет лёгкая игра, и от этого были проблемы», — передаёт слова Слепца корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.