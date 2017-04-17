Чехович: сборная России недонастроилась, нужно забыть матч с белорусами на ЮЧМ

Форвард юниорской сборной Россиипрокомментировал победу над командой Беларуси (4:1) в матче чемпионата мира.«Игра была нелёгкая, где-то был недонастрой, белорусы хорошо сыграли, действовали цепко, боролись до конца. Наш голкипер Кирилл Устименко отлично сыграл, был лучшим у нас сегодня. В перерывах говорили о том, что нужно больше атаковать ворота, тренеры подобрали нужные слова. Мы отдаём больше сил в третьем периоде, хотя должны играть с самого начала. Работали над большинством на тренировках, Юрий Иванович Бабенко показывал много видео, схем. Надо забыть этот матч и готовиться к чехам», — передаёт слова Чеховича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.