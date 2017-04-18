Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» вырвал победу у «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Восточной конференции состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Никлас Бекстрём (3-я минута), Александр Овечкин (5) и Евгений Кузнецов (26). За «Торонто» голы забили Остон Мэттьюс (15), Назем Кадри (36) и Вильям Нюландер (40). Победу «Мэйпл Лифс» принёс точный бросок Тайлера Бозака на второй минуте овертайма.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провёл на льду 23 минуты, его коллега по амплуа из «Торонто» Никита Зайцев – 20 минут.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Торонто».