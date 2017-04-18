Бозак: хочется быть со своими партнёрами и радоваться победе над «Вашингтоном»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Бозак поделился эмоциями от победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Форвард забросил победную шайбу «Мэйпл Лифс» в овертайме. «Торонто» ведёт в серии со счётом 2-1.

«Очень много эмоций. Хочется быть со своими партнёрами и радоваться победе. В этой серии были удачные моменты, были просчёты. Все матчи завершаются в овертайме. Это определённо самые интересные игры. Очень приятно, что сегодня мы победили», — приводит слова Бозака официальный сайт НХЛ.