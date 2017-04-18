Зайцев: в начале матча с «Вашингтоном» я вышел в самое пекло

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев подвёл итоги третьего матча первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», в котором его команда победила в овертайме со счётом 4:3. Россиянин пропустил первые две игры из-за травмы, а в третьей встрече отыграл 20 минут.

«Я вышел после травмы, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы полноценно войти в игру. В конце первого периода уже начал чувствовать себя значительно увереннее. Так получилось, что в самом начале я вышел в самое пекло и был виноват в первой пропущенной шайбе. Во втором моменте тоже должен был играть плотнее, но затем сделал несколько полезных вещей.

В НХЛ никто никому просто так игры отдавать не будет. Здесь все команды сражаются до последнего, поэтому я, конечно же, ожидал, что борьба в серии будет очень плотной.

Голы Овечкина и Кузнецова? Для меня самое главное то, что мы одержали победу", — приводит слова Зайцева официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Торонто».