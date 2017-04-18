«Нэшвилл» победил «Чикаго» в овертайме, поведя в серии 3-0

«Нэшвилл Предаторз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Чикаго» отличились Деннис Расмуссен (22-я минута) и Патрик Кейн (32). «Нэшвилл» отыгрался в третьем периоде благодаря точным броскам Филипа Форсберга (45, 55). Больше голов в основное время забито не было, а победный для «Предаторз» гол на 17-й минуте овертайма забил Кевин Фиала.

Российские нападающие «Чикаго» Артём Анисимов и Артемий Панарин провели на льду 18 и 23 минуты соответственно.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Предаторз».