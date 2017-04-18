«Анахайм» на выезде обыграл «Калгари», уступая две шайбы

«Анахайм Дакс» на выезде в овертайме одержал победу над «Калгари Флэймз» со счётом 5:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. Счёт в серии 3-0 в пользу «Анахайма».

Шон Монахан вывел «Калгари» вперёд (3-я минута, в большинстве), а Крис Верстиг удвоил преимущество хозяев (10, в большинстве), после чего Ник Ритчи отквитал одну шайбу. Во втором периоде Майкл Стоун (25) и Сэм Беннетт (29, в большинстве) забили в составе «Флэймз», а у «Дакс» отличился Ши Теодор (40). В третьей двадцатиминутке «Анахайм» сравнял счёт усилиями Нейта Томпсона (52) и Ши Теодора (56). В овертайме Кори Перри забил решающую шайбу.

Четвёртый матч серии пройдёт на площадке «Калгари» 20 апреля, начало — в 05:00 мск.