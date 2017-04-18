Овечкин: без паники. Серия длится до четырёх побед, и мы сделаем всё возможное

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ) в третьем матче серии, после которого «кленовые листья» вышли вперёд со счётом 2-1.

«Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Да, мы уступаем в серии, но ничего ещё не закончено. Считаю, что мы должны были побеждать в этой игре, но было несколько ключевых ошибок, а сопернику повезло на отскоках. Это хоккей. Это та ситуация, через которую мы должны пройти. Мы должны перебороть это. Не надо паниковать и делать какие-то сумасшедшие вещи. Нужно просто играть в свой хоккей. Думаю, что у нас есть достаточно опыта, мы сыграли достаточное количество матчей, чтобы управлять этой ситуацией. Если бы мы выиграли этот матч, это бы не имело большого значения. Я бы сказал те же самые слова о том, что нам нужно забыть этот матч и двигаться вперёд. Серия длится до четырёх побед, мы будем делать всё возможное», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.