«Вашингтон» проиграл в гостях в овертайме пятый матч подряд

«Вашингтон Кэпиталз» в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил на выезде «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ, 1-2). «Кэпиталз» проиграли в гостях в Кубке Стэнли 5-й матч подряд в овертайме, в том числе дважды – «Питтсбургу» в предыдущем розыгрыше.

Команды довели матч до овертайма в третий раз подряд. С «Кэпиталз» подобное произошло во второй раз (ранее в 1993 году), «Лифс» понадобилось дополнительное время в первых трех играх серии также во второй раз (ранее в 1933 году). В первой встрече текущей серии «Вашингтон» вырвал победу (3:2) на 65-й минуте, а во второй «Торонто» забил решающий гол (4:3) на 91-й.