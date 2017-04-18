Тротц: «Вашингтон» на правильном пути

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф (3:4 ОТ, 1-2 в серии).

«У меня нет никаких сомнений, ведь это первая команда, с которой мы играем до четырёх побед. Есть какие-то места, которые нужно корректировать.

Постоянно приходится что-то пробовать. Такова жизнь. Не всё получается легко. Сейчас нам трудно, но в то же время мы на верном пути. У нас было три игры в овертайме. Получается чертовски длинная серия. На самом деле за эти матчи я многое узнал о своих игроках», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.