Кейн — 7-й действующий хоккеист с 50 голами в плей-офф и 59-й в истории НХЛ

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:3, 0-3) забросил шайбу.

Американский хоккеист стал 59-м игроком в истории НХЛ, забившим за карьеру 50 голов в Кубке Стэнли. Всего в 126 матчах турнира Кэйн набрал 122 (50+72) очка.

Кейн – седьмой среди действующих игроков, достигший отметки 50 шайб в плей-офф вслед за Яромиром Ягром (78 голов), Патриком Марло (65), Хенриком Зеттербергом (57), Марианом Госсой (52), Сидни Кросби (50) и Евгением Малкиным (50).