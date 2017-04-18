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Бэбкок: Зайцев стал ключевым игроком «Торонто» в этом году

18 апреля 2017, вторник. 10:12. Хоккей

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил игру защитника Никиты Зайцева.

«Это новый уровень для Зайцева. Безусловно, было неприятно потерять Романа Полака до конца сезона, он был важной частью команды. Но в то же время здорово, что Зайцев восстановился после травмы. Это огромная возможность для него, чтобы проявить себя.

Никита великолепно играл на протяжении всего сезона, показывая высочайший уровень. Он здорово двигает шайбу, практически незаменим как в большинстве, так и в меньшинстве. Никита стал ключевым игроком «Торонто» в этом году», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

>>> Зайцев: в начале матча с «Вашингтоном» я вышел в самое пекло

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Майк Бэбкок Никита Зайцев
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