Бэбкок: Зайцев стал ключевым игроком «Торонто» в этом году

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил игру защитника Никиты Зайцева.

«Это новый уровень для Зайцева. Безусловно, было неприятно потерять Романа Полака до конца сезона, он был важной частью команды. Но в то же время здорово, что Зайцев восстановился после травмы. Это огромная возможность для него, чтобы проявить себя.

Никита великолепно играл на протяжении всего сезона, показывая высочайший уровень. Он здорово двигает шайбу, практически незаменим как в большинстве, так и в меньшинстве. Никита стал ключевым игроком «Торонто» в этом году», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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