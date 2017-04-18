Холтби: кажется, «Вашингтон» бился не так хорошо, как может

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ, 1-2 в серии).

«Первая половина игры была достаточно хороша в некоторых моментах. Однако «Торонто» повезло со вторым голом. Затем мы были немного обескуражены третьей шайбой.

Кажется, мы бились не так хорошо, как можем. И остальную часть игры мы провели не очень здорово», – сказал Холтби.

>>> Овечкин: без паники. Серия длится до четырёх побед, и мы сделаем всё возможное

Возьми игроков столичной команды в свой фэнтези-проект!