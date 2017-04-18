Третьяк: финальная часть ЮЧМ-2018 пройдёт в Магнитогорске

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о месте проведения финала юниорского чемпионата мира в 2018 году.

«Решено, что финальная часть юниорского чемпионата мира пройдёт в Магнитогорске, такое решение было принято руководством Челябинской области, губернатором, а федерация поддержала это решение», – сказал Третьяк.

Чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет в следующем году пройдет в Челябинске и Магнитогорске.

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