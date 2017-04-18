The Hockey Writers: все думали, что Радулов повторит путь Сёмина, но ошиблись

Обозреватель издания The Hockey Writers Ник Гидо отметил старание нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова в нынешнем плей-офф.

«Подписание свободных агентов летом – это всегда загадка, никогда не знаете, что именно вы получите от игрока. Например, помните такого, Александра Сёмина? Большая часть свободных агентов не оправдала ожиданий в новых клубах. Многие думали, что та же история будет и с Радуловым, но это совсем другой случай. В каждой смене можно увидеть его старание, страсть, его любовь к хоккею. Не думаю, что в НХЛ есть второй такой игрок, который так злится, когда не забивает. На Александра очень интересно смотреть», — отмечает Гидо.

Радулов идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров плей-офф (2 гола, 3 передачи в трёх матчах). Сёмин выступал в «Монреале» в сезоне-2015/16, но набрал в 15 матчах регулярного чемпионата лишь 4 (1+3) очка и был выставлен на драфт отказов.