Кроуфорд: для «Чикаго» ещё ничего не закончилось

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче первого раунда плей-офф (2:3 ОТ), после которого счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли стал 0-3.

«Мы можем больше. Определённо можем больше. Ещё ничего не закончилось», – передаёт слова голкипера американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

>>> «Нэшвилл» победил «Чикаго» в овертайме, поведя в серии 3-0

>>> Кейн — 7-й действующий хоккеист с 50 голами в плей-офф и 59-й в истории НХЛ