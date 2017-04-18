Зыбин: сборной U17 не хватило хладнокровия, терпения. Не могу кого-то обвинять

Главный тренер юниорской сборной U17 Алексей Зыбин подвёл итоги Турнира пяти наций. на котором команда заняла второе место.

«Конечно, обидно пропускать гол за 23 секунды до конца основного времени. Ведь нам была необходима эта победа, чтобы занять первое место. Ребята расстроены, но я им сказал, что жизнь продолжается, и ничего страшного в этом нет, это турнир. Самое главное — не повторить подобных ошибок на главном турнире, чемпионате мира, который ждёт нас в следующем сезоне. Сейчас надо как можно быстрее забыть всё это, сделать правильные выводы и идти дальше.

Думаю, что сегодня не хватило хладнокровия, терпения, чтобы все оставались на своих местах. Я не могу кого-то обвинять. Да, могли и раньше вывести шайбу из зоны, в такой игре надо принимать решения быстро и правильно. Но, к сожалению, не вывели и получили обидный гол в свои ворота. Не было такого, что третий период команда играла на удержание счёта. В перерыве в раздевалке мы сказали игрокам, что на сохранение счёта ни в коем случае действовать нельзя, нужно так же продолжать играть в давление и идти вперёд двумя игроками. Подсознательно, наверное, кто-то и подумал: раз ведём две шайбы, значит, уже выиграли», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

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