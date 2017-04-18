Охотюк: сборной России U17 надо подправить большинство

Капитан юниорской сборной U17 Никита Охотюк прокомментировал второе место команды на Турнире пяти наций.

«Что не получалось в сегодняшнем матче? Да всё получалось, игра-то была наша, по сути. В концовке расслабились, и не хватило каких-то 30 секунд: не разобрали игроков, в итоге шведы добили шайбу в пустые ворота, протолкнули прямо с линии, там уже не было никаких вариантов спасти ворота.

Переломным моментом сегодняшнего матча считаю вторую шайбу Димы Завгороднего, там был блестящий проход, он всё сделал для себя сам. Мог и третью забить в овертайме, но попал в штангу. Про свой гол могу сказать, что там оставалось лишь попасть по шайбе, остальное уже сделали за меня. Почувствовал момент, поехал и крикнул партнёру, он отдал мне точно на клюшку, а я перевёл шайбу в ворота.

Подводя итоги турнира, могу сказать, что нам надо подправить большинство, очень мало мы его реализовали. И поменьше удаляться. Удалений было много, что есть, то есть. Они все разные: где-то это нервы, где-то неправильная игра. Бывало, проигрывали какой-то момент, недорабатывали и цепляли клюшкой.

Я считаю, что по ходу турнира команда улучшила свою игру. Каждая пятёрка сыгралась между собой, появилось взаимопонимание и, как следствие, результат. В роли капитана сначала было волнительно. Первые две игры переживал очень сильно, но потом стало привычнее.

Если говорить о сезоне за сборную в целом, для меня он получился тяжёленький, в чём-то удалось прибавить. В целом доволен результатом, но нужно ещё работать и работать», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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