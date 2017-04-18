Фиала: мы победили, потому что каждый игрок «Нэшвилла» упорно работал

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кевин Фиала прокомментировал победу над «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии плей-офф 3-0. Фиала забросил победную шайбу в ворота «Чикаго» в овертайме.

«Мы просто показали свой характер. Все могли это почувствовать, когда мы вышли на третий период. Мы хотели выиграть, все в это верили. Упорно работал каждый игрок: из первого звена и из последнего. Поэтому мы и победили», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.