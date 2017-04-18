Величкин: второе место «Металлурга» — своеобразная победа, ни дня без медалей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поблагодарил болельщиков команды за поддержку и подчеркнул, что уральцы снова завоевали медали чемпионата.

«Хочу сказать огромное спасибо магнитогорским болельщикам, всем болельщикам России, которые болели за нашу команду. Они – молодцы, дали нам огромную поддержку. Но мы не смогли, стали вторыми. Это тоже своеобразная победа, ни дня без медалей. Поэтому всем большое спасибо, идём дальше», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.