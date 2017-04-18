М. Койву: мы очень стараемся в серии с «Сент-Луисом»

Капитан «Миннесоты Уайлд» Микко Койву прокомментировал ход серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». В настоящее время «блюзмены» ведут в серии плей-офф со счётом 3-0.

«Мы очень стараемся в этой серии, ищем варианты, как забросить Аллену. Он играет очень хорошо, но это не может никаким образом служить оправданием для нас. Нам нужно быть терпеливее.

Сложно выбрать какую-то одну вещь, которую надо исправить. Будем стараться играть лучше в целом», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.