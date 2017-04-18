Кейн: «Чикаго» не выполнил свою работу»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ, 0-3 в серии).

«У меня не было лучшего начала матча. Я думал, что мы отлично сыграли во втором периоде, чтобы лидировать со счётом 2:0. Было здорово вести с таким преимуществом, но ужасно его потерять. В третьем периоде они перешли в атаку, а мы отошли назад.

Легко смотреть и оправдываться, что они забили благодаря удачным отскокам шайбы. Но в то же время мы могли так же забросить свои шайбы. Никаких оправданий. Мы не выполнили свою работу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.