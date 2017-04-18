Карлссон: «Вашингтону» надо сделать правильные выводы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон выразил уверенность, что команда сможет забыть о поражениях от «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде плей-офф. В настоящее время столичная команда уступает в серии со счётом 1-2.

«Надо забыть об этом и двигаться дальше. Завтра мы разберём игру и станем сильнее. Надо сделать правильные выводы. Не стоит зацикливаться на прошлом. У нас ещё есть время создать наше будущее», – передаёт слова защитника столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.