Перри: Бернье здорово вошёл в игру и сделал несколько важных сейвов

Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри прокомментировал замену вратаря во втором периоде третьего матча серии с «Калгари Флэймз» (5:4 ОТ, 3-0 в серии). Калифорнийская команда ведёт в серии со счётом 3-0.

«Для этого нам и нужны два сильных вратаря. Гибсон не сделал ничего плохого. Несколько неудачных отскоков, голы в большинстве. Бернье здорово вошёл в игру и сделал несколько важных сейвов.

Никогда не говори никогда. Сегодня мы продолжали давить смена за сменой, доставляли шайбу к воротам и в итоге смогли победить. Сейчас только это имеет значение», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.