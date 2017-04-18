Обнародован план предсезонной подготовки «Торпедо»

В рамках подготовки к 10-му сезону чемпионата КХЛ «Торпедо » примет участие в двух предсезонных турнирах и проведёт один контрольный матч.

Команда соберётся в Нижнем Новгороде в начале июля. После медицинского обследования игроков ждёт втягивающий сбор в Нижнем Новгороде, после чего 16 июля команда отправится на первый зарубежный этап подготовки в словенский Марибор. Там команда пробудет до 28 июля. В рамках сбора запланирована контрольная встреча с братиславским «Слованом» 27 июля.

С 1 по 7 августа «Торпедо» примет участие в традиционном Кубке губернатора Нижегородской области (где помимо него сыграют «Салават Юлаев», «Спартак», «Автомобилист», новокузнецкий «Металлург» и «Ак Барс»). С 10 по 19 августа нижегородцы проведут второй зарубежный сбор в швейцарском городе Беллинцона. 17 августа команда переедет в город Кройцлинген, в котором будет проходить турнир Bodensee Cup. Помимо нижегородской команды в турнире примут участие Thurgau (Швейцария) и Schwenninger Wild Wings (Германия).