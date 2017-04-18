Черри: Радулов, возможно, лучший в НХЛ. Зайцев не умеет играть в защите

Эксперт Sportsnet Дон Черри оценил игру нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова и защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева.

«Радулов — герой. Вот он приезжает на игру в костюме – очень красиво выглядит. Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас – лучший игрок «Канадиенс». Возможно, он лучший игрок в лиге вообще.

Люди обижаются на меня за то, что я сказал, что Зайцев – это не защитник. У него «минус 22» – худший показатель в «Торонто». Этот парень не умеет играть в защите. Защитники «Торонто Марлис» смотрят этот матч и говорят: «Не могу поверить, что клуб предлагает Зайцеву контракт на 7 лет», – сказал Черри.