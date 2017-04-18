Третьяк: хоккей в России развивается, сделаем всё для роста уровня судейства

Президент ФХР Владислав Третьяк подвёл итоги девятого сезона КХЛ, подробно остановившись на судействе.

«Чемпионат страны прошёл нормально. Финал был достойный. Команда СКА на протяжении всего сезона выглядела сильно, поэтому они и чемпионы страны. Я хочу сказать, что и «Магнитка», и «Локомотив» удачно играли. И ЦСКА. Интерес к хоккею высокий, на хоккей приходит много болельщиков. Он развивается, мы войдём в федеральную целевую программу с 2018 года. Наша главная задача — создать условия. Строить больше стадионов для наших мальчишек и девчонок.

Судейство в финале? Рене Фазель дал оценку. Поймите, как спортсмен вам говорю. Кто проигрывает – всегда недоволен судейством. Всегда это было и везде. Мы когда в Канаду ездили в 1972 году, нам тренер говорил: «Вы будете играть и против канадцев, и против судейства». К нам в зону заходили – метр был, и никто не свистел. А туда на сантиметр не зайдёшь. Это было раньше, а сегодня канадцы считаются эталоном. Они ведут работу, у нас с ними хороший контакт. Будем делать всё, чтобы судейство росло каждый год», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.