Вайсфельд: у «Салавата Юлаева» готов план предсезонной подготовки

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о плане предсезонной подготовки команды.

«Готов план предсезонной подготовки. Мы начинаем дома — медосмотр и втягивающий цикл. Далее мы едем в Финляндию на сбор. Затем приезжаем домой, далее турнир в Нижнем Новгороде. Возвращаемся домой, тренируемся. Затем — домашний турнир. Ну а дальше начинается регулярный чемпионат КХЛ», — сказал Вайсфельд на пресс-конференции.

Вайсфельд также сообщил, что у клуба есть сведения по перерыву во время ОИ-2018. Будут проведены консультации с тренерским штабом, по итогам которых будет принято решение о сборах.

Также видео доступно на официальном канале клуба на Youtube.