Ринне: хочется закрыть серию с «Чикаго» на своей площадке

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне признался, что хочет завершить серию с «Чикаго Блэкхоукс» в четвёртом матче. В настоящее время команда ведёт в серии 3-0.

«Конечно, хочется закрыть вопрос на своей площадке. Но мы должны просто сохранять концентрацию так же, как сосредотачивались на третьей игре. Надо готовиться в том же ключе», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нэшвилл» победил «Чикаго» в овертайме, поведя в серии 3-0

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