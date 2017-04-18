Арвидссон: думаю, «Нэшвилл» ничто не может остановить

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон прокомментировал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в третьем матче первого раунда плей-офф, который завершился в овертайме со счётом 3:2. В третьем периоде «хищники» уступали в две шайбы, но смогли добиться итоговой победы и повести в серии со счётом 3-0.
«Думаю, эту команду ничто не может остановить. Перед третьим периодом мы уступали со счётом 0:2, но не теряли веры в себя и продолжали бороться», — приводятся слова Арвидссона на официальном сайте НХЛ.
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