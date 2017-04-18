Умер чешский хоккеист, серебряный призёр ОИ-1948 Густав Бубник

18 апреля 2017 года в возрасте 88 лет скончался чешский хоккеист Густав Бубник. Об этом сообщается в официальном «твиттере» сборной Чехии.

Бубник в составе сборной Чехословакии завоевал серебряные медали Олимпийских игр 1948 года, а также становился чемпионом мира в 1947 и 1949 годах. На клубном уровне выступал за «ЛТЦ Прага», «Комету Брно», пражскую «Спарту» и братиславский «Слован.

После завершения карьеры стал тренером, в период с 1966 по 1969 год возглавлял национальную сборную Финляндии и введён в Зал хоккейной славы Финляндии.