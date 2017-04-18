Генменеджер «Виннипега»: пристально следим за Красковским, он растёт как игрок

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал игру проспектов клуба голкипера Михаила Бердина и форварда Павла Красковского в прошедшем сезоне.

«Что касается Михаила Бердина, получилось хорошо, что он провёл сезон в клубе USHL “Су Фолс Стэмпед», который близко расположен к Виннипегу. Мы смогли смотреть его матчи весь сезон, он провёл хороший первый год в Северной Америке. Пару дней назад он перенёс операцию на плече, сейчас ждёт длительное восстановление. Михаил радуется тренировкам, он всегда полон энергии. Скорее всего, в следующем году он продолжит выступать в USHL.

Ещё год контракта у Красковского с «Локомотивом», он растёт как игрок, взрослеет. Павел из тех игроков, за кем мы очень пристально следим, нам очень нравится его игра. Павел подходит нашей команде по манере своей игры. Самое главное, он уже несколько лет играет во взрослый хоккей, а не молодёжный», — сказал Чевелдэйофф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.