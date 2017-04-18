Теодор: «Калгари» здорово начал матч, но потом мы взяли игру под контроль

Защитник «Анахайм Дакс» Ши Теодор прокомментировал победу в третьем матче первого раунда плей-офф с «Калгари Флэймз». В середине встречи «утки» проигрывали 1:4, но в итоге победили в овертайме со счётом 5:4.

«Когда мы начали отыгрываться, то сначала забили одну, потому вторую, третью… Они немного сели, а мы, наоборот, почувствовали уверенность. Они здорово начали матч, но потом мы взяли игру под контроль.

Мы знаем, что, вне зависимости от того, с каким счётом уступаем, у нас есть возможность отыграться", — приводятся слова Теодора на официальном сайте НХЛ.