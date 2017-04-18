Сборная США вышла в четвертьфинал ЮЧМ-2017 с первого места, победив Швецию

Сборная США одержала победу над Швецией в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 5:1. Американцы вышли в четвертьфинал с первого места в группе В, набрав 12 очков в четырёх матчах.

После первого периода американцы лидировали со счётом 2:0 благодаря голам Шона Дуге и Оливера Вальстрёма, а в начале второй двадцатиминутки Джоэль Фараби реализовал буллит. На последней минуте периода Филип Вестерлунд реализовал большинство, сократив отставание Швеции. В заключительной трети Райан Пилинг и Оливер Вальстрём довели счёт до крупного — 5:1.

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