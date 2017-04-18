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Стал известен состав сборной России U18 на матч чемпионата мира c Чехией

18 апреля 2017, вторник. 19:34. Хоккей

Стал известен состав сборной России U18 на четвёртый матч группового этапа юниорского чемпионата мира—2017 с командой Чехии. В первой встрече турнира россияне обыграли шведов (3:1), а затем проиграли американцам (4:5) и обыграли сверстников из Беларуси (4:1). Сборная Чехии потерпела поражение от американцев и шведов и была сильнее только белорусов. Начало матча — в 20:30 мск.

Сборная России:

Жуков (Устименко);

Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников;

Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;

Баранов — Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;

Дедов, Муранов — Марушев — Колтыгин, Шашков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Чехии — Хоккей U18 — Хоккей
Новости. Хоккей
18 апреля 2017, вторник
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