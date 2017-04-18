«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Эдуардом Гиматовым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Эдуардом Гиматовым. Об этом сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

В прошедшем сезоне нападающий провёл за «Нефтехимик» 18 матчей, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-3" и набрав 29 штрафных минут. Также Гиматов выступал за фарм-клуб «Ариада-НХ» в Высшей хоккейной лиге, где стал одним из лидеров команды по результативности, набрав 13 (6+7) очков в 20 матчах при показателе полезности "-7".