СКА ведёт переговоры с нападающим Сергеем Калининым

СКА ведёт переговоры о контракте с нападающим Сергеем Калининым, который в настоящее время выступает в системе «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщил председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко.

«У нас Ковальчук, Дацюк из НХЛ, из Америки вернулся Плотников и Хохлачёв. С Калининым разговариваем. ЦСКА только начинает работу по возращению ребят из НХЛ, а мы уже давно её ведём», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Калинин уехал из «Авангарда» после сезона-2014/15 и подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», а в текущем сезоне перешёл в «Торонто». В 19 матчах АХЛ он набрал 4 (2+2) очка. В НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.