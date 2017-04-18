Тимченко: у сборной России есть большой шанс выиграть Олимпийские игры

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко выразил надежду, что в сезоне-2017/18 СКА станет трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, а также отметил, что у сборной России есть хороший шанс выиграть Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2018 года.

«Великая победа, впервые за 70 лет СКА стал чемпионом России. Никогда такого достижения не было. И, конечно, кубок Гагарина. Теперь у нас два кубка, следующий сезон определит, кто сильнейший. На данный момент четыре команды брали дважды кубок. Большие надежды на сезон-2017/18. К тому же там Олимпийские игры, многие ребята из нашей команды поедут в Корею. У нас есть большой шанс выиграть Олимпиаду.

Мы работаем над комплектованием команды на следующий чемпионат, разговариваем с новыми игроками, и старых хотим оставить.

Нет ли желания в СКА сделать ставку на россиян? Мы так и делаем. Коскинена мы не можем убрать, с ним у нас контракт. Коскиранта — ключевой игрок в команде, Херсли отлично вписался. Мы будем стараться готовить наших, но есть иностранцы, у которых и наши могут многому научиться. Их тоже надо иметь в виду», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.