Р. Ротенберг: в том, что костяк сборной на ЧМ составят игроки КХЛ, есть логика

Вице-президент СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что не имеет значения, где выигрывать Кубок Гагарина. Также он считает логичным формирование костяка сборной из хоккеистов КХЛ.

«Хотим ли мы договориться о контракте с авиакомпанией «Россия», как это сделал «Зенит»? Общаемся на эту тему. Действительно, нам бы хотелось договориться. Надеюсь, победа в Кубке Гагарина поможет нам в переговорах.

Кто из игроков СКА и «Металлурга» будет вызван в сборную на чемпионат мира? Это вопрос к главному тренеру, Олегу Валерьевичу Знарку. Однозначно игроки из этих команд будут вызваны в сборную России. НХЛ, скорее всего, не позволит игрокам поехать на Олимпиаду, можно ли сказать, что костяк команды на ЧМ составят хоккеисты из КХЛ? В этом однозначно есть логика.

Мне кажется, не так важно, где выигрывать Кубок Гагарина. Хоккейному клубу СКА 70 лет, у него всё только начинается, и мы должны стремиться продолжать добиваться успехов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.