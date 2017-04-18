Тимченко: дело не в бюджетах, а условиях, многие хотят играть в СКА

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко подвёл итоги победного сезона, рассказал о необходимости работы по привлечению российских игроков в КХЛ, а также отметил, что вопрос о сокращении участников лиги ещё не решён.

«Если ставить серьёзную цель, то при правильном подходе нелегко, но возможно добиться. Питер – это хоккейный город страны. Лучшие болельщики, в НХЛ не такая атмосфера на стадионах. Там нет такой атмосферы, много женщин, девушек, детей — это всё говорит о том, что работа, которую мы ведём в СКА, правильная.

У нас есть амбициозный план, мы хотим построить 20-тысячный стадион, чтобы больше наших болельщиков смогло прийти. Мы обратились к властям города и ждём, когда нам выделят землю под строительство объекта.

Не было никаких опасений, когда приглашали Знарка. Мы знаем его, видели, как тренирует. Он доказал, что лучший тренер лучшей команды.

Сегодня лучшие игроки всех мировых лиг играют в НХЛ, почему? Это престижно. Они сумели так всё выстроить за 100 лет, что все тянутся туда. Нужно переломить это и добиться того, чтобы для наших игроков престижней был Кубок Гагарина. Если будем делать такие стадионы, как здесь, то многие хоккеисты будут оставаться. Совершенно другая атмосфера, и хочется играть в таких красивых дворцах. Мы финансово уступаем той лиге, там оборот $ 4 млрд в год, будем делать всё возможное, чтобы повышать уровень нашего хоккея в других городах. В Питере мы этого уже добились, надо перекладывать на плечи московских клубов, а далее в Сибирь.

Дело не в бюджетах, если есть несколько команд с сопоставимым бюджетом, как СКА. Дело в правильном подборе тренера, команды, в желании хоккеистов играть в таких условиях. Многие игроки говорят, что мы хотим играть в СКА. А почему? Потому что хотят играть в такой атмосфере.

Пусть ЦСКА построит новый дворец. Когда они построят свой дворец, то там будет другая атмосфера. Дело не в размере дворца, а в людях, в конечном итоге. Питер всегда был культурной столицей, поэтому и болельщики у нас такие, хотя у «Зенита» они отличаются.

Планируется ли оптимизация числа участников КХЛ? Открытый вопрос, будем обсуждать на совете директоров, будет ясность позже», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.