«Красная Армия» разгромила «Реактор» во втором матче финала Кубка Харламова

«Красная Армия» одержала разгромную победу над «Реактором» во втором матче финала Кубка Харламова. Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 6:1 (2-0 в серии). Следующие два матча пройдут в Москве.

В первом периоде Семён Кошелев вывел «армейцев» вперёд, а во второй двадцатиминутке гости забросили ещё четыре шайбы. Отличились Андрей Кузьменко, оформивший дубль, а также Данила Квартальнов и Павел Карнаухов.

В заключительной трети Иван Силаев сделал счёт 6:0, а вскоре Айнур Чабатов забросил единственную шайбу «Реактора».