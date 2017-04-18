Дацюк: участие в ЧМ-2017? Будем надеяться, но тяжело сказать

Капитан санкт-петербургского СКА Павел Дацюк прокомментировал завоевание командой кубка Гагарина и своё восстановление после травмы.

«Слава богу, всё лучше, но не успел восстановиться к финальным играм. Была надежда, что могу сыграть, всё делали, чтобы успел, если будет длинная серия. Другие эмоции, когда ты смотришь матчи, не можешь помочь, это другой опыт, который желать никому не надо. В команду верили, хорошо играли, доказали, что переигрывали «Магнитку».

Разница от победы в КХЛ и НХЛ? Это чуть другое, но с завоеванием Кубка Гагарина я получил другие эмоции, связанные с тем, что половину плей-офф смотрел со стороны. Кубок Стэнли был так давно, что я уже не помню. Фол Карсумса? Это был игровой момент, понятно, что он не хотел травмировать, хотел жёстко сыграть. Всё нормально.

Участие в чемпионате мира? Пока не могу сказать, пока идёт по плану восстановление, будем надеяться, но тяжело сказать. Надо восстановить мышцу, это нелёгкий путь.

Я остаюсь и хочу остаться в СКА, у меня ещё контракт, с удовольствием буду отрабатывать. Дай бог, что буду избегать травм. К сожалению, «Детройт» не попал в плей-офф. Переживал, смотрел, закрыли арену, с которой много связано воспоминаний», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.