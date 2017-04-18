Гусев: СКА стоит прибавлять во всём, силы на чемпионат мира остались

Нападающий СКА Никита Гусев поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина, а также отметил, что у него остались силы, чтобы сыграть за сборную России на чемпионате мира 2017 года.

«Во всех сериях было трудно, ни одна игра легко не далась. Каждый гол был очень важен, нет смысла какой-то выделять. В чём СКА стоит прибавлять? Во всём, я считаю. Мы можем играть лучше и в обороне, и в атаке. Есть к чему стремиться. Силы на чемпионат мира остались? Силы всегда есть», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.