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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо» Балашиха обыграло «Торпедо» в четвёртом матче и завоевало Братину

18 апреля 2017, вторник. 21:35. Хоккей

Балашихинское «Динамо» одержало победу над усть-каменогорским «Торпедо» в четвёртом матче финала плей-офф Высшей хоккейной лиги и завоевало Братину. Встреча, проходившая в Балашихе, завершилась со счётом 2:1 (4-0 в серии).

В первом периоде на шайбу Артёма Волкова гости ответили голом Станислава Тунхузина. Во второй двадцатиминутке Владислав Ефремов вновь вывел «Динамо» вперёд, этого хватило для победы.

Балашихинская стала чемпионом ВХЛ впервые в своей истории, обыграв по очереди «Торос», «Спутник», «Зауралье» и «Торпедо».

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
18 апреля 2017, вторник. 19:00 МСК
Динамо Бш
Балашиха
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Торпедо
Усть-Каменогорск
1:0 – Волков (Марковин) – 10:01 (5x5), 1:1 – Тунхузин (Рымарев) – 14:33 (5x5), 2:1 – Ефремов (Маклюков) – 24:45 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Балашиха ХК Казцинк-Торпедо
Новости. Хоккей
18 апреля 2017, вторник
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