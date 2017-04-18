«Динамо» Балашиха обыграло «Торпедо» в четвёртом матче и завоевало Братину

Балашихинское «Динамо» одержало победу над усть-каменогорским «Торпедо» в четвёртом матче финала плей-офф Высшей хоккейной лиги и завоевало Братину. Встреча, проходившая в Балашихе, завершилась со счётом 2:1 (4-0 в серии).
В первом периоде на шайбу Артёма Волкова гости ответили голом Станислава Тунхузина. Во второй двадцатиминутке Владислав Ефремов вновь вывел «Динамо» вперёд, этого хватило для победы.
Балашихинская стала чемпионом ВХЛ впервые в своей истории, обыграв по очереди «Торос», «Спутник», «Зауралье» и «Торпедо».
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