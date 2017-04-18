Хоккейный клуб СКА планирует провести чемпионский парад в Санкт-Петербурге 27 мая. Об этом сообщил вице-президент клуба Роман Ротенберг.

«Хотим провести чемпионский парад в Санкт-Петербурге в День города, 27 мая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Питерский СКА в плей-офф КХЛ одержал победы в сериях с «Витязем», московским «Динамо», «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом» и второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина, а также впервые стал чемпионом России.