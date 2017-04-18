Тимченко: Овечкин в КХЛ? Будут условия, как в СКА, пойдёт отток игроков из НХЛ

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина в Россию.

«Игрок уровня Александра Овечкина может появиться в СКА? Это очень сложный вопрос. У него огромный контракт. Это не так просто с юридической точки зрения. Овечкин — выдающийся хоккеист. Обидно, что он не приедет на Олимпиаду. Думаю, отток хоккеистов из НХЛ пойдёт только тогда, когда мы создадим условия, как мы делаем в Петербурге», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.