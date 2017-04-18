Сафронов: в «Динамо» сработала клубная вертикаль, об этом говорит победа в ВХЛ

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал победу балашихинского «Динамо» в финале Братины. Бело-голубые обыграли «Торпедо» в четырёх матчах и впервые стали чемпионом ВХЛ.

«Это единственный клуб с вертикальным руководством, с вертикальной системой. Начиная от детско-спортивной школы. Проект был запущен Аркадием Романовичем Ротенбергом, который разбирается в спорте. Он сказал: «Должна быть полная линейка вертикали». Вот эта вертикаль сработала через три года.

Посмотрите, с кем играли эти мальчишки, у которых средний возраст – максимум 21 год. Против команды, у которой средний возраст 27 лет. Против мужиков и иностранцев и команды, которая представляла свою страну в ВХЛ. Ребята просто молодцы», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.