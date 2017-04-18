Сборная Словакии одолела Швейцарию на юниорском чемпионате мира—2017

Сборная Словакии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира 2017 года. Встреча завершилась со счётом 2:1. Словаки заняли третье место в группе А, швейцарцы — четвёртое.

Первый период прошёл безрезультативно, а в середине игры команды в течение 42 секунд обменялись заброшенными шайбами. Сначала отличился Милош Фафрак, на что швейцарцы ответили голом Филиппа Курашева. В начале третьей двадцатиминутки Йозеф Балаж вновь вывел словаков вперёд, его гол стал победным.

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